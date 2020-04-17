إصابة شخصين وانقلاب سيارة محملة بالمواشي في حادث تصادم بالقليوبية

شهد طريق "القاهرة - الاسكندرية" الزراعي حادث تصادم بين سيارتين إحداهما نقل محملة بمواشي وأخرى ملاكي ما أسفر عن إصابة شخصين وتم نقلهما إلى المستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة بتصادم سيارتين على الطريق الزراعي أمام مدينة طوخ ووجود إصابات وبعض التلفيات فى السيارات.وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والمحلية بقيادة المهندس محمد ياسين نائب رئيس المدينة وتبين وجود حادث تصادم بين سيارتين بسبب السرعة الزائدة، أسفرت عن إصابة شخصين ونفوق عدد من المواشي.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.