خروج 17 متعافيًا من كورونا من الحجر بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، خروج 17 حالة من مصابي كورونا اليوم، من الحجر الصحى بالمدينة الجامعية بالمنصورة وتمى الأمديد عقب شفائهم.وأضاف وكيل الوزارة في تصريحات صحفية له مساء اليوم الجمعة: "لا يسعني إلا أن أشيد بالجهود العظيمة التى يبذلها أبطال صحة الدقهلية رجال الجيش الأبيض فى سبيل خدمة المرضى للوصول إلى أحسن نتائج حتى إنهم لا ينامون وتكون السعادة بالغة عندما تأتي النتائج مبشرة ونرى الفرحة على وجوه المرضى".وأشار إلى أن باقى الحالات بمستشفى الحجر بتمى الأمديد والمدينة الجامعية يتلقون الرعاية الطبية الفائقة من أبطال الحجر الصحي وسيتوالى خروجهم تباعا بعد إتمام شفائهم، مقدما التحية والتقدير لكل من يشارك في هذا العمل العظيم من جموع القطاعات، بالإضافة لتقديم الشكر للفريق الطبى بالحجر الصحى على ما قدموه وكذلك الإسعاف المصرى.فيما انطلقت الزغاريد داخل مباني المدينة الجامعية بالمنصورة بين المرضى من السيدات عقب علمهن بشفائهن وسلبية التحاليل لهن.