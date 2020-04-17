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الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
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د. محمد الباز
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محامي حمدي النقاز: عقوبة الشطب تنتظر مرتضى منصور
الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:41 م
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كشف أنيس بن ميم محامي التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك حقيقة وجود اتصالات من أشخاص داخل مصر معه بسبب قضية النقاز.
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