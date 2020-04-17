أحمد موسى محذرًا من تجمعات يوم شم النسيم: «فيها حبس وغرامة»

قال الاعلامى أحمد موسى، إن يوم الاثنين ستتوقف حركة المواصلات العامة بكل أنحاء الجمهورية، منعا لوجود أى تجمعات من المواطنين.وحذر موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، المواطنين من التواجد فى أى تجمعات يوم الاثنين المقبل.وأكد موسى، أن مخالفة قرار رئيس الوزراء، الذى تم إصداره أمس سيعرض المخالف للحبس والغرامة، مشيرا إلى الغرامة تصل لـ 4000 جنيه.