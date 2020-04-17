يرتدون ملابس شرطة.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية في قنا، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه بعدما اقتحموا منزلًا مرتدين ملابس قوات الأمن وسرقوا أموالا ومصوغات ذهبية وأجهزة موبايل.تلقى اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا، إخطارا بضبط تشكيل عصابى باقتحام منزل نصر إبراهيم موظف بالمعاش بقرية المحروسة بقنا.وكشفت التحريات عن أن كلا من محمود. ا. ع ٥٦ سنة مزارع من المحروسة، ومحمد. م. س ٥٣ سنة من طوخ بنقادة، وغرباوي. ع. ا ٥٩ سنة الزوايدة بنقادة، ورائد. ع. س ٣٤ سنة عامل البلينا بسوهاج، وسيد. ا. ع ٢٩ سنة مقيم البلينا اقتحموا المنزل مرتدين ملابس الأمن المركزى واستولوا على 85 ألف جنيه ومصوغات ذهبية وأجهزة موبايل.وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.