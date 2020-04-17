آلمني موقف «شبرا البهو».. مُعلم يتطوع لتغسيل ضحايا كورونا بالأقصر

تطوع مُعلم لتغسيل وتكفين جثة أحد ضحايا فيروس كورونا والذي وافته المنية، اليوم الجمعة، بمستشفى الحميات في محافظة الأقصر، في أولى فعاليات مبادرة كان قد دشنها تحت شعار «تكريم موتى كورونا».وقال علي عبود قرعاني، مُعلم خبير بمدرسة الشهيد عثمان مكي الإعدادية المحاميد بمركز ومدينة أرمنت في الأقصر، إن السبب الرئيسي وراء تدشين مبادرته يمكن في تأثيره وشعوره بالأسف والحزن بعد المشهد الذي حدث في قرية شبرا البهو التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية واعتراض الأهالي على دفن جثمان الطبيبة سونيا عبد العظيم في مقابر عائلتها، خوفًا على أنفسهم من الاصابة بفيروس كورونا، وهذا ما دفعه إلى الإعلان عن تطوعه بتغسيل وتكفين جثث شهداء فيروس كورونا.وأضاف خلال تصريحاته لـ"الدستور"، أنه يغسل الموتى منذ نحو 20 عامًا، وبعد وجود وفيات بسبب فيروس كورونا، قرر وبكل شجاعة أن يتطوع لتغسيل جثث ضحايا الفيروس، وفي بادئ الأمر وضع منشور عبر حسابه الشخصي ليعلن عن مبادرته وأرفق به رقم هاتفه للتواصل مع الأسر التي فقدت أحد أفرادها بسبب الفيروس، إلا أن المفاجأة جاءت بعدما تلقى نحو 50 مكالمة هاتفية للتطوع والانضمام له في تغسيل موتى كورونا.وأشار إلى أن أول حالة تغسيل لضحية كورونا، أجراها داخل مستشفى الحميات في الأقصر، بعدما تلقى اتصالًا هاتفيًا من أحد العاملين بالمستشفى يطلعه فيها بأن هناك أحد المرضى قد توفي بسبب إصابته بالفيروس، لينطلق سريعًا إلى المستشفى ويقوم بتغسيله وتكفينه.وأكد على أن الظروف الراهنة في البلاد توجب على الجميع أن يتكاتف وأن يؤدي كل فرد دورًا إيجابيًا نحو أفراد مجتمعة، حتى يتمكن الجميع من عبور تلك المحنة.