«التنمية الزراعية» تكشف الحالات المستثناة من القانون 144 لتقنين وضع اليد

كشف الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، عن أن الهيئة تدرس بعض الحالات التى تقدمت لتقنين أراضيها وفق قانون 143 لسنة 1981 ولم تنتهِ من إجراءاتها وتقف على قرار التصرف، لاستثنائها من القانون 144 لسنة 2017 الذى يتم العمل به الأن لتقنين الأراضى الصحراوية.وقال الشحات للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية "القاهرة والناس" إنه يتم العمل حاليًا بقانون 144 لسنة 2017 لتقنين أراضى مصر الصحراوية للحفاظ على أراضى الدولة وحقوق المزارعين، لافتا إلى أن الهيئة تدرس الحالات التى يمن استثنائها من بنود قانون 144 والتى تقدمت للتقنين فى سنوات سابقة وفق بنود قانون 143 لسنة 1981، ووقفت إجراءاتها على قرار التصرف، ولم تتقدم للتقنين بالقانون الجديد.وأوضح الشحات أنه من حق المواطن التظلم من أسعار تسعير الأراضى فى جهات الولاية التابعة لها الأراضى، ليتم إعادة إرسال لجان التسعير مرة أخرى بشرط أن يكون المتقدم للتقنين بدأ زراعة أراضيه قبل عام 2017.