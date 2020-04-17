فاروق الباز يكشف حقيقة قرب اصطدام «نيزك» بالأرض

كشف الدكتور فاروق الباز، عضو المجلس الاستشارى لرئيس الجمهورية، حقيقة اقتراب نيزك قاتل وكبير واصطدامه بالأرض، قائلًا: "هناك كتل كونية تدور حول الكواكب.. ولكنها تحترق فى الغلاف الجوي، قبل وصولها إلى الأرض، وبالتالى لا تشكل خطرًا كما يردد البعض".وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON": "مفيش أى حاجة خطر على الأرض، هناك كتل كبيرة بالمريخ وجزء منها يقترب من الأرض، ولكن معظمها يحترق في الغلاف الجوي، بسبب عمرها الافتراضى".وفيما يتعلق بأزمة كورونا، قال إن هذه الأزمة ستساهم فى ارتفاع رصيد البحث العلمي عالميًا، الذي سيكسب كثيرًا بسبب أزمة كورونا.