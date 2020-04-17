«كمامة» تمثال العقاد تثير غضب أهالي أسوان (صور)

تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، صورة لتمثال الأديب المصرى عباس محمود العقاد ابن أسوان مرتديًا «كمامة»، وذلك بمقره بالمنطقة التى تحمل اسم الأديب فى مدينة أسوان، مما أثار غضب الجميع، وأساء للمظهر الحضارى للتمثال.وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملة لإزالة الكمامة الموجودة على وجه عملاق الأدب العربى، حتى يعود المظهر الحضارى لتمثال الأديب.جدير بالذكر أن محافظة أسوان تضم تمثالين، تم وضعهما تخليدًا لذكراه، الأول يقع أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بمدينة أسوان، والثانى تم وضعه وسط ميدان رئيسى لحى يطلق عليه اسمه أيضًا، كما تضم المحافظة، مدرسة تحمل اسم العقاد، ومكتبة تحمل اسمه وتشمل متحفا به مقتنياته.