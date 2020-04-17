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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«بيطري القليوبية»: القضاء على 60% من خفافيش شبين القناطر

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:07 م
خفافيش
خفافيش
صلاح حسنى
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أعلنت الدكتورة أمل العسيلى وكيل الوزارة للطب البيطرى بالقليوبية، أنه جرى التعامل مع 60% من خفافيش قرية الحزانية مركز شبين القناطر، مشيرة إلى أن الخفافيش ظهرت بمنزل مهجور وهو ملكية خاصة.

وأضافت العسيلي فى تصريحات صحفية، أن العدد في المنزل ليس كبيرا وهى ضمن الحيوانات الضارة بالزراعة وأن التخوفات منها سببه ما يثار بعلاقتها ومرض كورونا المستجد.

وأشارت العسيلى، إلى أنه سوف يتم غدا السبت معاينة المكان من خلال لجنة بمكافحة الطيور الضارة للزراعة، مشيرة إلى أنه سيتم القضاء على البقية بالتنسيق مع معهد بحوث وقاية النبات، لافتة إلى أنه يتم تطهير كل الأماكن المعنية وغير المعنية في القرى والمدن والشوارع والطب البيطرى لا يعرف إذا كانت هذه النوعية تنقل كورونا أم لا وأن مسئول معهد بحوث وقاية النباتات قال إنه عندما سيأتى غدا سيعرف نوعها وسيتم التعامل معها بشكل سليم.

كانت قد سادت حالة من القلق والهلع والفزع داخل قرية الحزانية التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية بسبب ظهور عدد كبير من الخفافيش داخل منزل مهجور داخل القرية وخصوصا بعد ترديد أنباء بين الأهالى عن وجود علاقة بين تلك الخفافيش وظهور فيروس كورونا فى الصين وتسببه فى موت مئات المواطنين مما اضطرت الأجهزة المحلية بالتحرك السريع تجاه المنزل ومحاولة طرد تلك الخفافيش بطرق بدائية من خلال استخدام الشطة الحمراء المطحونة وحرقها لينتج عنها دخان يهاجم تلك الخافيش ويتم التخلص منها بهذه الطريقة.

وروى عادل عبدالرحمن أحد أهالى القرية أننا فوجئنا بجيوش من الخفافيش داخل منزل ورثة مهجور منذ سنوات ولم يسكنه أحد، مشيرا إلى أن تلك الخفافيش هاجمت عددا من الشوارع ومنازل القرية، مما تسبب فى حالة من الرعب بين الأهالى وخصوصا الأطفال الذى احتضنتهم أمهاتهم خوفا عليهم من أضرار الخفافيش فيما قام بعض المواطنين بالاتصال بشرطة النجدة والمحافظة لحمايتهم من الخفافيش والتخلص منها حفاظا على المواطنين.

فيما قالت فوزية رمضان ربة منزل، إنه فور ظهور تلك الخفافيش داخل القرية تم الاتصال بمديرية الصحة وألقت بالمسئولية كاملة على مديرية الطب البيطرى، مشيرة إلى أن المنزل الذى ظهرت به الخفافيش مهجور منذ سنوات وملك ورثة ومكون من 3 طوابق ولم يسكنه أحد قائلة: "المنزل عبارة عن خرابة بدون نوافذ ومهجور".

وأوضحت أن المنزل يسكنه أعداد هائلة من الخفافيش بسبب تركه دون سكن أو نظافة وتطهير منذ سنوات مما جعل المنزل بيئة آمنة للخفافيش، مشيرة إلى أنه بعد إعلان الطب البيطرى عن وجود مادة للتخلص من الخفافيش قام الأهالى بإشعال النيران والشطة نتج عنها دخان ساعد فى التخلص على ما يقرب من 120 خفاشا وجار عمليات التطهير والتواصل مع أقارب المنزل لإحكام السيطرة عليه وغلق جميع الأبواب والنوافذ لعدم عودة الخفافيش مرة أخرى إلى المنزل المهجور.

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