177 منفذًا لصرف «تكافل وكرامة» بالغربية

أعلنت محافظة الغربية الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات تكافل وكرامة لشهر أبريل الجاري لنحو 57 ألف مستحق.وقال محافظ الغربية، إنه تم توفير 177 منفذا لصرف المعاشات، تضم 19 مدرسة إلى جانب 158 مكتب بريد بمدن ومراكز المحافظة، حيث من المقرر أن يتم الصرف لمستفيدي كرامة يومي السبت والأحد (18، 19) ويومي الثلاثاء والأربعاء (21، 22) لمستفيدي تكافل من الساعة الثامنة صباحا وحتي الثالثة مساء.وأكد المحافظ أنه تم توفير أماكن انتظار للمواطنين للتيسير على أصحاب المعاشات لتفادي تكدس الزحام، إلى جانب تعقيم وتطهير جميع المنافذ، ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.