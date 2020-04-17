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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الشريف»: بوابات الإسكندرية مغلقة أمام أتوبيسات الرحلات يوم شم النسيم

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:55 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
أحلام عبدالرحمن
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أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن جميع الشواطئ والكافيهات مغلقة تمامًا، كما سيتم إغلاق جميع الجراجات القريبة من الكورنيش، لمنع أى تجمعات يوم شم النسيم.

وقال محافظ الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON": "لن نسمح نهائيًا أن يركن أى شخص سيارته على الكورنيش، كما سنغلق إسكندرية أمام أتوبيسات الرحلات والأسر التى تريد قضاء شم النسيم، وسنتحكم فى بوابات الدخول، لكن لن نغلق المدينة".

من ناحية أخرى، لفت إلى أنه خلال 5 أيام تم إزالة 258 حالة تعدٍ على أراض زراعية تم التعدى عليها أو أملاك دولة.

وأردف: "هناك وعى بدأ بالفعل لدى الشعب المصرى، حيث لاحظنا انتشار ارتداء المواطنين للكمامات، وهناك غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة وتستقبل جميع الشكاوى للتعامل معها، ومررنا بطول الكورنيش اليوم، والحمد لله الناس أقل من الأسابيع الماضية".

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