محافظ الإسكندرية يتفقد الكورنيش والشواطئ

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، الكورنيش للتأكد من استمرار إغلاق كل الشواطئ والتزام المواطنين بقرار منع التجمعات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.وأوضح المحافظ أنه على الرغم من قرارات الحظر والتزام المواطنين بها إلا أن هناك بعضهم لم يلتزم بتلك القرارات، مؤكدا أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة ستتعامل بكل حسم وقوة مع المخالفين لجميع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع التجمعات للحد من انتشار الفيروس.وأشار إلى أنه كلف الجهات المعنية بالاستمرار في حملاتهم لمنع كل التجمعات وتفريقهم من خلال التنبيه والتحذير من مخاطر التواجد بهذا الشكل بطريق الكورنيش.والتقى المحافظ مواطنين متواجدين على سور الكورنيش، وحثهم على الالتزام بمنع التجمعات لعدم تعريض حياتهم للخطر، والحد من انتشار فيروس كورونا، موجها إياهم بضرورة الاستجابة لحملات التوعية نظرا لخطورة المرحلة الحالية الذى تمر بها البلاد.