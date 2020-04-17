وكيل «صحة الأقصر» يتفقد إجراءات العزل فى نجوع الكرنك

تفقد الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، رافقه وفد من الطب الوقائي، مساء اليوم الجمعة، ضواحي مدينة الأقصر بمناطق الكرنك القديم والكرنك الجديد ونجع الخطباء ونجع الطويل والعوامية، وذلك بهدف التأكد من سلامة إجراءات التقصي والعزل بتلك المناطق.وناشد وكيل وزارة الصحة، المواطنين بالالتزام التام بتعليمات وزارة الصحة والسكان، بالعزل المنزلي حفاظًا على حياتهم، كما وجه الشكر للمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وكافة الجهات المعنية بالمحافظة لتعاونهم في تنفيذ الحظر ودعم القطاع الصحي بالمحافظة.