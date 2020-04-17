حملات لفض التجمعات وتجميل الكورنيش بالإسكندرية (صور)

واصل حي ثان المنتزه بالإسكندرية، حملاته بقيادة الدكتور ياسر الجندي، وبحضور اللواء محمد عبدالوهاب السكرتير العام للمحافظة، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، اليوم الجمعة، للتأكد من عدم وجود تجمعات، والتنبيه على المواطنين بعدم التواجد بطريق الكورنيش والتزام المنازل، وعدم التجمعات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، بإغلاق جميع الشواطئ وحث المواطنين المتواجدين على سور الكورنيش بعدم التجمع للحفاظ على حياتهم من التعرض للخطر، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وناشد حى ثان المنتزه المواطنين ضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية والاحترازية المقرر اتباعها للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصا على الصحة العامة ولتخطي تلك الأزمة.كما تمت متابعة استكمال أعمال دهان بلدورات الأرصفة بطريق الكورنيش، وري أحواض النباتات المتواجدة بطريق الكورنيش للحفاظ على المظهر العام والجمالى.