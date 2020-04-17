باكستان تقرر إنشاء مستشفيات ميدانية لمواجهة كورونا

قرر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إنشاء مزيد من المستشفيات الميدانية في مختلف مدن البلاد، في إطار جهود البلاد لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى ترأسه خان في مكتبه بإسلام آباد بحضور كبار المسئولين الحكوميين لاستعراض الوضع الناجم عن وباء فيروس كورونا المستجد.ووجه عمران خان الجهات المعنية بتجميع البيانات والمعلومات الصحيحة فيما يتعلق بفيروس كورونا، الأمر الذي سيساعد في وضع سياسة فعالة للتعامل مع تحدي الوباء.وذكر رئيس الوزراء الباكستاني أن حكومته سمحت باستئناف العمل في بعض الصناعات، مؤكدًا ضرورة متابعة إجراءات التشغيل القياسية واتخاذ التدابير الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا.ومن جانبها، أكدت المساعدة الخاصة لرئيس الوزراء الباكستاني لشئون الإعلام فردوس عاشق أعوان، أن حماية وسلامة الشعب من أولويات الحكومة الفيدرالية وحكومات الأقاليم.وأشارت المسؤولة الباكستانية -في تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"- إلى أن حكومة إسلام آباد تتخذ كافة الخطوات اللازمة لحماية الشعب من وباء فيروس كورونا من جهة، ومن جهة أخرى من المجاعة والفقر والبطالة، وشددت على أن البلاد بحاجة إلى التضامن والوحدة الوطنية في الظروف الصعبة التي تمر بها.كما ذكرت فردوس عاشق أعوان أن المجتمع الدولي أيد مناشدة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بتخفيف عبء الديون للدول النامية، إذ قررت مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي توفير تخفيف عبء الديون للدول الفقيرة.وأكدت المسئولة الباكستانية أن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء فيروس كورونا خطيرة بالنسبة للدول النامية، وشددت على أن هناك حاجة ماسة إلى رد فعال من قبل الدول الغنية لحماية شعوب الدول أشد فقرًا من المجاعة والفقر.