رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان تقرر إنشاء مستشفيات ميدانية لمواجهة كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:37 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
قرر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إنشاء مزيد من المستشفيات الميدانية في مختلف مدن البلاد، في إطار جهود البلاد لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى ترأسه خان في مكتبه بإسلام آباد بحضور كبار المسئولين الحكوميين لاستعراض الوضع الناجم عن وباء فيروس كورونا المستجد.

ووجه عمران خان الجهات المعنية بتجميع البيانات والمعلومات الصحيحة فيما يتعلق بفيروس كورونا، الأمر الذي سيساعد في وضع سياسة فعالة للتعامل مع تحدي الوباء.

وذكر رئيس الوزراء الباكستاني أن حكومته سمحت باستئناف العمل في بعض الصناعات، مؤكدًا ضرورة متابعة إجراءات التشغيل القياسية واتخاذ التدابير الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبها، أكدت المساعدة الخاصة لرئيس الوزراء الباكستاني لشئون الإعلام فردوس عاشق أعوان، أن حماية وسلامة الشعب من أولويات الحكومة الفيدرالية وحكومات الأقاليم.

وأشارت المسؤولة الباكستانية -في تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"- إلى أن حكومة إسلام آباد تتخذ كافة الخطوات اللازمة لحماية الشعب من وباء فيروس كورونا من جهة، ومن جهة أخرى من المجاعة والفقر والبطالة، وشددت على أن البلاد بحاجة إلى التضامن والوحدة الوطنية في الظروف الصعبة التي تمر بها.

كما ذكرت فردوس عاشق أعوان أن المجتمع الدولي أيد مناشدة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بتخفيف عبء الديون للدول النامية، إذ قررت مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي توفير تخفيف عبء الديون للدول الفقيرة.

وأكدت المسئولة الباكستانية أن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء فيروس كورونا خطيرة بالنسبة للدول النامية، وشددت على أن هناك حاجة ماسة إلى رد فعال من قبل الدول الغنية لحماية شعوب الدول أشد فقرًا من المجاعة والفقر.

موضوعات متعلقة

«الصحة العالمية» تتوقع زيادة إصابات كورونا في مصر

«المصل واللقاح» يعلن موعد إنتاج لقاح فيروس كورونا

متحدث الوزراء يكشف حقيقة تطبيق الحظر فى رمضان

الزمالك يطالب وزارة الرياضة باتخاذ قرار بشأن بطل الدوري

الصور

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف حقيقة "إلغاء البحث"

فاروق الباز يكشف حقيقة قرب اصطدام «نيزك» بالأرض

محامي حمدي النقاز: عقوبة الشطب تنتظر مرتضى منصور

«الصحة العالمية» تتوقع زيادة إصابات كورونا في مصر

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

المهن الأصلية لكتاب كبار قبل الشهرة.. «حلاق وماسح أحذية وكمسري»

نجم الساعة

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

الصحة

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

منوعات

الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg

نتفليكس تعرض بعض أعمالها الوثائقية مجانًا على يوتيوب

خسائر كبيرة لصناعة الكحوليات في جنوب أفريقيا بسبب أزمة كورونا

البطلة «فريدة عثمان» تغادر الحجر الصحى بمرسى علم وتعود لمنزلها

مقالات الرأي
صفاء النجار
الأيام الطويلة لرجل عابر «1»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالله الشرقاوى.. الوطنية الصادقة والشجاعة
مؤمن المحمدي
ذكر ما جرى فى القراءات والأحرف
بسنت حسن
الديكتاتورية والقطيع
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. عاصم عبدربه يناقش «رحلة إلى آخر الليل» بالنيل الثقافية

الأربعاء.. صفاء النجار تناقش «الدرويشة» على النيل الثقافية

خزعل الماجدي: كورونا أحرج الأديان لأنه لا يمكنها تبرير غياب العناية الإلهية

محمد الشحات يناقش «جنون العقلانيين» عبر قناة «الأعلى للثقافة» على يوتيوب غدًا