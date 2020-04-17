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الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش اللبنانى: 250 عائلة متضررة من كورونا تسلمت المساعدات الخاصة بها

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:34 م
كورونا
كورونا
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أعلن الجيش اللبناني، أن 250 عائلة في 75 مدينة وبلدة لبنانية، تسلمت المساعدات الاجتماعية التي أقرتها الحكومة للفئات والشرائح المجتمعية التي تضررت جراء حالة التعبئة العامة الصحية، وتدابير الحد من التنقل والحركة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر الجيش اللبناني – في بيان مساء اليوم الجمعة– أنه سيواصل غدا عملية توزيع المساعدات الاجتماعية على المستحقين لها، مشيرا إلى أن وحدات القوات المسلحة المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية، استكملت لليوم الثاني على التوالي توزيع المساعدات.

وأوضح الجيش أن عملية توزيع المساعدات لا تزال في مرحلتها الأولى الخاصة بمصابي الألغام وعائلات المتوفين نتيجة الإصابة بها.

وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب رئيس الوزراء، أقرت مؤخرا برنامج تكافل اجتماعي لتقديم مساعدات نقدية بقيمة 400 ألف ليرة (حوالي 266 دولارا وفق سعر الصرف الرسمي) للأسر والأشخاص الأكثر احتياجا والذين تعطلت أعمالهم وأشغالهم وفقدوا وسيلة الرزق جراء الإجراءات والتدابير الخاصة بحالة التعبئة العامة الصحية.

وأشارت الحكومة إلى أن الأسر التي ستستفيد من المساعدات الاجتماعية، تبلغ قرابة 200 ألف عائلة في عموم لبنان بما يجعل مجمل المستفيدين منها نحو المليون شخص، وتشمل السائقين العموميين وأهالي طلاب المدارس الرسمية (الحكومية) ومصابي الألغام والأسر الأكثر فقرا، مع تكليف الجيش بتولي مهمة التوزيع.

يذكر أن حالة التعبئة العامة التي أُعلنت في لبنان منذ 15 مارس الماضي، تتضمن تدابير بمنع التجول في الشوارع والطرق ما بين الساعة الـ 7 مساء وحتى الـ 5 فجرا، وتعليق حركة الطيران وإغلاق المطار والموانئ البحرية والمنافذ الحدودية البرية والمؤسسات والإدارات العامة والمدارس والجامعات والشركات والمؤسسات وكافة أماكن التجمعات، عدا استثناءات محدودة تشمل متاجر بيع المواد الغذائية والمطاحن والمخابز والبنوك والمستشفيات والصيدليات، والتأكيد على اللبنانيين التزام منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.

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