«الأسبرين» يقلل خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان

زعم علماء أن تناول الأسبرين مرة أو مرتين في الأسبوع يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالعديد من السرطانات القاتلة، وفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى.ويعتقد أن مسكن الألم الرخيص بدون وصفة طبية يحجب الإنزيم الذي يساعد على تكوين الأورام.ونظر باحثون إلى مجموعة من الدراسات التي قارنت الأشخاص الذين يتناولون الأسبرين مع أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.ووجد الفريق أن الاستخدام المنتظم للدواء يبدو أنه يقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة والمريء بنحو الثلث.كما خفضت فرص الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 27 في المائة - بناء على 45 دراسة شملت أكثر من 150.000 شخص.وارتبط الاستخدام المنتظم للأسبرين بانخفاض احتمالات الإصابة بنسبة 38 في المائة من السرطانات التي تغطي الكبد والقناة الصفراوية والمرارة.وأشار الأطباء، إلى أن تناول الأسبرين بشكل منتظم وبمعرفة الطبيب، يقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة والمريء.من المعروف بالفعل أن الأسبرين يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية عن طريق جعل الدم أقل "لزوجة"، لكن الخبراء يحذرون من خطر نزيف الجهاز الهضمي.وقال مؤلف المراجعة البارز البروفيسور كارلو لا فيكيا، إنه يجب أن يتم تناول الأسبرين للوقاية من سرطان الأمعاء، أو أي سرطانات أخرى، بالتشاور مع الطبيب.