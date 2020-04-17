الزراعة: عمالة المزارع انخفضت ٥٠٪ بسبب كورونا

قال الدكتور أيمن حمودة مدير معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة، إن عمالة المزارع تعمل بنصف طاقتها وتقوم بعمليات الحصاد والجني أي انخفضت بنسبة ٥٠٪ نتيجة محدودية الحركة.. لافتا إلى أن مشكلة النقل من المزارع تؤثر على الكميات المطلوبة من الخضر والفاكهة.وأوضح «حمودة» في تصريحات لـ«الدستور» أن المساحات من الخضر والفاكهة كافية والإنتاج وفير نتيجة توجيه كميات من التصدير في الوقت الحالي، حيث احتل البرتقال والليمون قائمة الصادرات المصرية لكل دول العالم ووصل سعر كيلو الليمون لـ٣٠ جنيها بسبب الإقبال عليه في الداخل والخارج.