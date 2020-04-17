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تقارير ومتابعات

لطلاب «الثانى الثانوى».. تفاصيل التسجيل لامتحانات مايو الإلكترونية

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:24 م
امتحانات
امتحانات
ريم محمود
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حالة من الجدل أثيرت بين طلاب الصف الثاني الثانوي خلال الساعات القليلة الماضية بعد إتاحة تطبيق إلكتروني جديد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي؛ لتسجيل طلب التقدم للاختبارات الإلكترونية للصف الثاني الثانوي، والمقرر عقد امتحاناتهم إلكترونيًا فى مايو المقبل.

فى هذا السياق تقدم "الدستور" للطلاب كافة المعلومات التى تساعدهم فى فهم مسألة التقديم وفقًا لمسئولين رسميين من وزارة التربية والتعليم.

• ما فائدة التسجيل الإلكتروني؟
- يقول مصدر رسمي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لـ"الدستور"، إن هذا التسجيل إجراء يتم عمله قبل أى إمتحان إلكترونى لكى يتم التأكيد من بيانات الطلاب من حيث المواد الخاصة بهم، معقبا: "علشان نتأكد أن كل طلاب الصف الثاني الثانوي جهزوا التابلت وتأكدوا أنه شغال.. والموضوع دا كان بيحصل فى المدرسة لكن دلوقتى الطلاب فى المنزل فتم إتاحة اللينك".

• ما هى البيانات التى يتم التأكيد عليها؟
- وفقًا للمصدر، هي المواد؛ لأنه يوجد طلاب موادهم مختلفة، حتى يتم التأكد أن الامتحان سوف يكون على التابلت وفقًا للمواد التى اختارها، مشيرًا إلى أن منصة الامتحان واسم المستخدم وكلمة المرور يتم إرسالها للطالب من خلال التطبيق الاحتياطى.

ولفت إلى أن كل امتحان له كود جلسة وهذا شيء يفهمه الطلاب جيدًا وقاموا بتجربته قبل هذا 4 مرات ويتم الحصول على أكواد الجلسات حتى يتم استخدامها وقت إجراء الامتحان، موضحا أنه يوجد 30% من الطلاب لم يسجلوا هذه الاستمارة حتى الآن.

• ماذا يحدث إذا لم يستطيع الطالب تغيير بياناته؟
- يقول المصدر: "لو البيانات خطأ أو مش عارفين نغيرها أو غيرنا البيانات بطريقة خاطئة أو التطبيق غير قابل للتغير أو أى مشكلة أخرى على الطالب التواصل مع صفحة المدرسة أو الإدارة فعليه التوجه للمدير أو إخصائي التطوير التكنولوجي في المدرسة أو إدارة الإحصاء فى الادارة التعليمية أو إدارة الإحصاء فى المديرية".

• متى تظهر الأكواد للطلاب؟
- تظهر الأكواد للطلاب الأسبوع القادم بعدما يتم التأكد من جميع البيانات المسجلة وأنها سليمة لكل طالب؛ لأن المواد المسجلة لابد التأكد من أنها سليمة.

• ماذا تعني المواد المسجلة؟
- حتى نسهل على الطلاب المواد المسجلة السليمة معناه أنه أحيانًا الطالب اللغة الأولى له هي الإنجليزية والثانية الألمانية أو الإيطالية أو الفرنسية، أو اللغة نفسها إنجليزية للتجريبي أو المدارس اللغات وتكون مسجلة بطريقة خاطئة، وحتى يكون الامتحان بطريقة منضبطة على التابلت وفقًا لمواد الطالب لابد من أخذ خطوة التسجيل.

• متى تنتهى فترة تسجيل البيانات؟
- تنتهي فترة تسجيل البيانات يوم الاثنين المقبل، كان من المفترض انتهائها الخميس الماضي ولكن قامت وزارة التربية والتعليم بمدها.

ما هو رابط التسجيل؟
- تم إتاحة تطبيق إلكتروني جديد لتسجيل طلب التقدم للاختبارات الإلكترونية للصف الثانى الثانوى وهوhttps:thaneduone.emis.gov.egexa mconfirm


• كيفية تسجيل الدخول؟
- للطالب المصرى من خلال (IMEI - بيانات الرقم القومي) وغير المصرى (IMEI والكود)

- مطلوب من الطالب المراجعة الدقيقة لبياناته المؤثرة في الاختبارات وهى (الشعبة - اللغة الأولى واللغة الثانية)، ويسجل وسيلة التواصل (تليفون ولى الأمر - الطالب - العنوان).

- إذا كانت كل البيانات صحيحة يطلب إنشاء أكواد الاختبارات القادمة، بوضع علامة صح أمام إقرار بأن (جميع البيانات التعليمية: الشعبة - اللغة الأولى واللغة الثانية صحيحة وسوف أتقدم للاختبار الإلكترونى عليها) ثم يضغط زر حفظ.

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