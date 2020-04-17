فتح كنيسة القيامة تمهيدًا لخروج النور المقدس

استقبل أديب جودة الحسيني، أمين مفتاح كنيسة القيامة وحامل ختم القبر المقدس مندوبا من طائفة الروم الأرثوذكس بالقدس، خلال مراسم تسليم مفتاح كنيسة القيامة المقدسة لطائفة الروم الأرثوذكس والتوجه في موكب رسمي لفتح الكنيسة المقدسة.واقتصر الموكب الرسمي لفتح كنيسة القيامة بالقدس على مندوب لطائفة الروم الأرثوذكس وحامل مفتاح كنيسة للقيامة أديب جواد، حيث تم فتح الكنيسة لبدء مراسم الصلاة؛ تمهيدًا لخروج النور المقدس غدًا السبت.ويستعد الأقباط بالقدس للطقس الأهم في رحلة الحج المسيحي، وهو ظهور النور المقدس منبعثًا من قبر المسيح غدا السبت، المعروف باسم «سبت النور».