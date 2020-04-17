تركيا تنكل بالصحفيين بسبب «كورونا» (تقرير)

عرضت «قناة مداد نيوز»السعودية، تقريرا يسلط الضوء على الممارسات القمعية للسلطات التركية تجاه الصحفيين بحجة وباء كورونا.

وأشار التقرير إلى أن موقع "أحوال" التركي كشف في تقرير له عن استغلال الحكومة التركية كورونا لقمع الصحفيين المعارضين لها، موضحا أن الحكومة التركية توجه تهمة "إثارة الذعر بين الجمهور" للصحفيين الذين تستهدفهم بسبب تقاريرهم الإخبارية والمعارضين للحكومة والرئيس التركي ما يستوجب عقوبة بالسجن من سنتين إلى 4 سنوات.

ولفت التقرير إلى أن الشرطة التركية اعتقلت صحفيين في مدينة بارتين في مارس الماضي بعد أن أبلغا عن إصابة طبيب محلي بكورونا.

وتابع أن الشرطة التركية استدعت عددا من الصحفيين للاستجواب عقب نشرهم لمقالات حول كورونا وحذرتهم من نشر تلك المقالات، كما تم القبض على هاكان أيغون رئيس التحرير السابق لتلفزيون "خلق تي في" واعتقلت الشرطة العشرات من مستخدمي وسائل التواصل بسبب منشوراتهم حول كورونا.



