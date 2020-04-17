«تضامن كرداسة»: وصول 17 ألف شنطة سلع غذائية للمعتمدية

قال عبدالناصر أبوموسى، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بكرداسة، إن عملية توزيع المساعدات على أهالي قرية المعتمدية تسير بشكل جيد.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن حلقة الأسبوع الماضي من برنامج حقائق وأسرار أطلقت مبادرة لدعم أهالي قرية المعتمدية عبر عدد كبير من رجال الأعمال.وتابع عبدالناصر أبوموسى، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بكرداسة، أن وزيرة الصحة الدكتوررة هالة زايد وفرت بعض المستلزمات الطبية بعد تدخل مصطفى بكري، مؤكدا أن أزمة كورونا نجحت في تحويل الإعلام إلى أداة فعالة لخدمة المواطنين.وكشف مدير إدارة التضامن الاجتماعي بكرداسة، أن عدد شنط السلع التي وصلت إلى القرية حتى الآن بلغت 17 ألف شنطة.