«النقل العراقية» تؤكد سلامة أحد الطيارين من «كورونا»

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الجمعة، سلامة الكابتن الطيار العراقي مصطفى الجميلي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وهو ما أثبتته نتائج الفحوصات المختبرية التي أجريت له في مستشفى الكرخ بالعاصمة بغداد.وقال وزير النقل عبد الله لعيبي، وفق قناة السومرية نيوز،، إن دور الطواقم وملاكات الخطوط الجوية العراقية وجميع موظفي النقل العاملين في المطار لا يقل أهمية عن دور موظفي باقي الوزارات الذين يعملون ضمن خط الصد الأمامي في مواجهة فيروس كورونا لما يتعرضون له من مخاطر انتقال العدوى لهم عن طريق ملامسة الوافدين من دول الخارج من الذين يحملون المرض خصوصًا بعد ظهور إصابات بين صفوف العراقيين القادمين من العاصمة الأردنية رحلة عمان.