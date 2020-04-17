«صحة الغربية»: المدينة الجامعية استقبلت 24 حالة تحسن من فيروس كورونا

صرح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، باستقبال 24 حالة تحسن من إصابة فيروس كورونا المستجد بالمدينة الجامعية بسبرباي، وهي حالات تحسن ولا يظهر عليها أعراض لحين استكمال الفحوصات اللازمة والتأكد من سلبيتها.جاء ذلك في حضور الدكتورة هيام أبو حمر مديرة الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات، والدكتور متولى أبورية مدير المستشفى.وأكد حميدة، أنه تم تجهيز المدينة الجامعية بسبرباي على أعلى مستوى تخفيفا على المرضى وتشغيلها لاستقبال حالات الإصابة البسيطة.وأوضحت مديرة الطب العلاجي، أنه تم تدريب الطاقم الطبي وتوفير المستلزمات الطبية الوقائية لهم.