كليتا الطب البيطرى والتمريض بالإسكندرية ضمن أفضل 10 عربيًا

حصدت كليتي الطب البيطري والتمريض بجامعة الإسكندرية، مراكز متقدمة ضمن تصنيف أفضل 10 كليات بالمنطقة العربية.وهنأ الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، كليتى الطب البيطري والتمريض، بالإسكندرية، حيث جاءتا ضمن العشر كليات الأفضل على المستوى العربي، وفقًا للتصنيف الأمريكي U.S.News& WORLD REPORTs.يذكر أنه تمَّ تصنيف أكثر من 120 كلية في المنطقة العربية فى 18 بلدًا بناءً على 11 مؤشرًا لقياس أدائها وسمعتها في مجال البحوث الأكاديمية، هذا وقد جاءت كلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية، فى المركز الثانى، وكلية التمريض جامعة الإسكندرية فى المركز الثامن عربيًا بناءً على تقييم أداء الكلية في إعداد البحوث في هذا مجالات التمريض المختلفة.