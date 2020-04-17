التحالف العربى: نطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك

أفاد التحالف العربي، اليوم الجمعة، بأنه يتم تطبيق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع·وذكر التحالف أن خروقات ميليشيا الحوثي بلغت 114 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، والتي شملت الأعمال العسكرية العدائية واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة، وفقا لما نقلته قناة العربية.وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن كشف أمس الخميس، عن اختراقات حوثية جديدة لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة بلغت 100 اختراق.وقال التحالف العربي بقيادة السعودية: إن الاختراقات الحوثية شملت الأعمال العدائية واستخدام كافة أنواع الأسلحة.وشدد التحالف على التزامه بالهدنة ودعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، مضيفا: "نطبق أقصى درجات ضبط النفس على الجبهات".