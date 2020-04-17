البرلمان البريطانى يشكر الرئيس السيسى لتوجيه مستلزمات طبية مصرية للندن

وجه أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية خطابًا إلى السفير طارق عادل، سفير مصر في لندن، أعربوا فيه عن خالص شكر وتقدير أعضاء البرلمان البريطاني للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة المصرية والشعب المصري على ما تم اتخاذه من إجراءات استثنائية للسماح بتصدير شحنة مستلزمات طبية مصرية إلى لندن، مؤكدين مساعدة ذلك للأطقم الطبية البريطانية في تصديها لوباء فيروس كورونا في المملكة المتحدة.كما أكد أعضاء لجنة الصداقة أن بريطانيا ستتذكر هذه البادرة الكريمة من مصر بكل تقدير لما تعكسه من صداقة حقيقية تجمع بين الشعبين المصري والبريطاني.وذكر السفير طارق عادل بهذه المناسبة أن سماح السلطات المصرية استثناء بتصدير شحنة مستلزمات طبية مصرية إلى بريطانيا لاقى ترحيبًا وتقديرًا كبيرًا من جانب مختلف الدوائر الرسمية والشعبية البريطانية، أخذًا فى الاعتبار ما ستساهم به هذه الشحنة في توفير احتياجات الأطقم الطبية البريطانية خلال الأزمة الحالية التي تمر بها العديد من دول العالم فى التصدي لوباء فيروس كورونا، والذي يتطلب تعزيز التضامن وتضافر الجهود الدولية.