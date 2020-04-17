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الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى يشيد بإجراءات الحكومة فى شم النسيم

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:34 م
المهندس يسري المغازي،
المهندس يسري المغازي،
إسلام نصير
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أشاد المهندس يسري المغازي، وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، بإجراءات مجلس الوزراء، وفي مقدمتها تطبيق حظر التجول يومي الجمعة والسبت وفي يوم شم النسيم، وإيقاف المواصلات العامة والمترو وغلق الشواطئ، قائلا إنها قرارات في صميم الصالح العام وتهدف للحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا.

وحذر المغازي في بيان له اليوم من مصير صعب إذا لم يتعاون المصريون جميعا للتصدي لكورونا.

وشدد على أن إغلاق المحال والمولات ووقف التنقل بين المحافظات إجراءات مشددة ستظهر نتائجها خلال الفترة المقبلة، وبعدما سيتم قهر الوباء مثلما حدث في بلدان آسيوية في مقدمتها الصين.

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