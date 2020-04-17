رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تزامنًا مع شم النسيم.. سعر الرنجة يتراوح ما بين 25 و 40 جنيهًا للكيلو

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:21 م
الرنجة
الرنجة
دعاء أبو العزم
طباعة
أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الربيع، الذي يستعد المصريون له بشراء الأسماك المملحة كالفسيخ والرنجة.

تهتم "الدستور" بتقديم نشرة لمواطنيها بأسعار الأسماك المملحة في الأسواق.

سجلت أسعار الرنجة ما بين 25-40 جنيها للكيلو، في حين تراوحت أسعار الفسيخ بين 60-100 جنيه.

من جانبه، قال أحمد جعفر، رئيس شعبة الاسماك بالغرف التجارية، في تصريح لـ"الدستور"، إن الشعبة على أتم الاستعداد لشم النسيم بتوفير المنتجات الغذائية من الأسماك بوفرة.

ارتفاع حجم الاستيراد من الرنجة هذا العام
فيما ذكرت تقارير الصادرات والواردات أن مصر استوردت أسماك رنجة بقيمة إجمالية بلغت نحو 10 ملايين و204 آلاف دولار، في شهر يناير الماضي، توازي 136 مليون جنيه، مقابل 7 ملايين و236 ألف دولار في الشهر نفسه من العام 2019، أي "115 مليون جنيه"، بزيادة بلغت نحو مليوني و739 ألف دولار، توازي "43 مليون جنيه".

وكشفت عن انخفاض فاتورة استيراد الأسماك بما فيها المحفوظة خلال يناير 2020 بنسبة 26%؛ لتسجل 58.119 مليون دولار مقابل 78.572 مليون دولار خلال يناير 2019.

وبينت التقارير أن أهم واردات مصر من الأسماك تتركز في التونة محضرة أو محفوظة كاملة أو مقطعة ولكن غير مفرومة بالرغم من تراجعها بنسبة 21.3% لتبلغ 12.493 مليون دولار في مقابل 15.881 مليون دولار.

موضوعات متعلقة

هل تؤثر إجازة البنوك على صرف راتب أبريل؟.. وزير المالية يجيب

وزير التعليم يكشف حقيقة "إلغاء البحث"

الجيش الليبى يسقط 3 طائرات تركية مسيرة

دبي تمدد حظر التجول الشامل أسبوعًا بسبب كورونا

الصور

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

«الصحة العالمية» تتوقع زيادة إصابات كورونا في مصر

وزير التعليم يكشف حقيقة "إلغاء البحث"

القوى العاملة تنفي فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة مرة أخرى

تفاصيل ليلة رعب عاشها أهالى قرية بالقليوبية بسبب هجوم الخفافيش

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

المهن الأصلية لكتاب كبار قبل الشهرة.. «حلاق وماسح أحذية وكمسري»

نجم الساعة

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

الصحة

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

منوعات

الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg

نتفليكس تعرض بعض أعمالها الوثائقية مجانًا على يوتيوب

خسائر كبيرة لصناعة الكحوليات في جنوب أفريقيا بسبب أزمة كورونا

البطلة «فريدة عثمان» تغادر الحجر الصحى بمرسى علم وتعود لمنزلها

مقالات الرأي
صفاء النجار
الأيام الطويلة لرجل عابر «1»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالله الشرقاوى.. الوطنية الصادقة والشجاعة
مؤمن المحمدي
ذكر ما جرى فى القراءات والأحرف
بسنت حسن
الديكتاتورية والقطيع
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. عاصم عبدربه يناقش «رحلة إلى آخر الليل» بالنيل الثقافية

الأربعاء.. صفاء النجار تناقش «الدرويشة» على النيل الثقافية

خزعل الماجدي: كورونا أحرج الأديان لأنه لا يمكنها تبرير غياب العناية الإلهية

محمد الشحات يناقش «جنون العقلانيين» عبر قناة «الأعلى للثقافة» على يوتيوب غدًا