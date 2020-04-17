تزامنًا مع شم النسيم.. سعر الرنجة يتراوح ما بين 25 و 40 جنيهًا للكيلو

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الربيع، الذي يستعد المصريون له بشراء الأسماك المملحة كالفسيخ والرنجة.تهتم "الدستور" بتقديم نشرة لمواطنيها بأسعار الأسماك المملحة في الأسواق.سجلت أسعار الرنجة ما بين 25-40 جنيها للكيلو، في حين تراوحت أسعار الفسيخ بين 60-100 جنيه.من جانبه، قال أحمد جعفر، رئيس شعبة الاسماك بالغرف التجارية، في تصريح لـ"الدستور"، إن الشعبة على أتم الاستعداد لشم النسيم بتوفير المنتجات الغذائية من الأسماك بوفرة.ارتفاع حجم الاستيراد من الرنجة هذا العامفيما ذكرت تقارير الصادرات والواردات أن مصر استوردت أسماك رنجة بقيمة إجمالية بلغت نحو 10 ملايين و204 آلاف دولار، في شهر يناير الماضي، توازي 136 مليون جنيه، مقابل 7 ملايين و236 ألف دولار في الشهر نفسه من العام 2019، أي "115 مليون جنيه"، بزيادة بلغت نحو مليوني و739 ألف دولار، توازي "43 مليون جنيه".وكشفت عن انخفاض فاتورة استيراد الأسماك بما فيها المحفوظة خلال يناير 2020 بنسبة 26%؛ لتسجل 58.119 مليون دولار مقابل 78.572 مليون دولار خلال يناير 2019.وبينت التقارير أن أهم واردات مصر من الأسماك تتركز في التونة محضرة أو محفوظة كاملة أو مقطعة ولكن غير مفرومة بالرغم من تراجعها بنسبة 21.3% لتبلغ 12.493 مليون دولار في مقابل 15.881 مليون دولار.