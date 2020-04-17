رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل خروج أصغر حالة من الحجر الصحي بقها عمرها 6 أشهر

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:14 م
خروج أصغر حالة من
خروج أصغر حالة من الحجر الصحي
صلاح حسنى
طباعة
أعلن الدكتور محمد عبدالفتاح جاد إخصائي طب الأطفال وأحد أعضاء الفريق الطبي بمستشفى قها للحجر الصحي، أن الطفلة التي تعافت اليوم من فيروس كورونا وعمرها 6 أشهر تدعى "هنا محمد" من قرية طنان بالقليوبية، مشيرا إلى أن الطفلة دخلت الحجر الصحى بعد أن أخذت العدوي من والدتها في 10 من أبريل الجاري وخرجت اليوم بعد سلبية العينة وتم تسليمها لجدتها، فيما تمكث والدتها في الحجر حاليا.

وأضاف جاد، أن الحجر الصحى بقها محجوز به 5 أطفال وحالتهم مستقرة تماما، مشيرا إلى أن مناعة الأطفال قوية جدا ضد فيروس كورونا المستجد.

كان مستشفى الحجر الصحى بقها بمحافظة القليوبية قد احتفل اليوم الجمعة بخروج 6 حالات جديدة بعد شفائها من فيروس كورونا بينها طفلة عمرها 6 أشهر، بعد التأكد من سلبية عيناتها ليرتفع عدد الحالات التى غادرت المستشفى إلى 65 حالة على مدار الأيام الماضية.

وأكدت الدكتورة سعاد حتاتة رئيس الفريق الطبي ونائب مدير المستشفى، أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة وتلقي العلاج اللازم، مشيرة إلى أن المستشفى استقبل 111 حالة تعاف من بينها 65 حتى الآن.

وأعرب المتعافون عن فرحتهم بالشفاء، موجهين الشكر لفريق عمل المستشفى، فيما انطلقت الزغاريد والهتافات خلال خروج الحالات، حيث استقبلهم ذووهم بفرحة عارمة.

وأوضح بيان صادر عن المستشفى أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة، وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دوري تطبيقا لبروتوكول العلاج المصري الذي أثبت فاعليته في مقاومة الفيروس.

موضوعات متعلقة

القوى العاملة تنفي فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة مرة أخرى

السعودية تواصل معدلاتها المتزايدة في إصابات كورونا وتسجل 762 حالة جديدة

«الصحة» تصرف «هيدروكسيلوروكين» للوقاية من كورونا بمستشفيات العزل

نسبة الاثار الموجودة في مصر بالنسبة للعالم و أنواع السياحة في مصر .. بحث عن السياحة

الصور

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

«الصحة العالمية» تتوقع زيادة إصابات كورونا في مصر

وزير التعليم يكشف حقيقة "إلغاء البحث"

القوى العاملة تنفي فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة مرة أخرى

تفاصيل ليلة رعب عاشها أهالى قرية بالقليوبية بسبب هجوم الخفافيش

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

المهن الأصلية لكتاب كبار قبل الشهرة.. «حلاق وماسح أحذية وكمسري»

نجم الساعة

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

الصحة

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

منوعات

الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg

نتفليكس تعرض بعض أعمالها الوثائقية مجانًا على يوتيوب

خسائر كبيرة لصناعة الكحوليات في جنوب أفريقيا بسبب أزمة كورونا

البطلة «فريدة عثمان» تغادر الحجر الصحى بمرسى علم وتعود لمنزلها

مقالات الرأي
صفاء النجار
الأيام الطويلة لرجل عابر «1»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالله الشرقاوى.. الوطنية الصادقة والشجاعة
مؤمن المحمدي
ذكر ما جرى فى القراءات والأحرف
بسنت حسن
الديكتاتورية والقطيع
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. عاصم عبدربه يناقش «رحلة إلى آخر الليل» بالنيل الثقافية

الأربعاء.. صفاء النجار تناقش «الدرويشة» على النيل الثقافية

خزعل الماجدي: كورونا أحرج الأديان لأنه لا يمكنها تبرير غياب العناية الإلهية

محمد الشحات يناقش «جنون العقلانيين» عبر قناة «الأعلى للثقافة» على يوتيوب غدًا