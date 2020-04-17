تفاصيل خروج أصغر حالة من الحجر الصحي بقها عمرها 6 أشهر

أعلن الدكتور محمد عبدالفتاح جاد إخصائي طب الأطفال وأحد أعضاء الفريق الطبي بمستشفى قها للحجر الصحي، أن الطفلة التي تعافت اليوم من فيروس كورونا وعمرها 6 أشهر تدعى "هنا محمد" من قرية طنان بالقليوبية، مشيرا إلى أن الطفلة دخلت الحجر الصحى بعد أن أخذت العدوي من والدتها في 10 من أبريل الجاري وخرجت اليوم بعد سلبية العينة وتم تسليمها لجدتها، فيما تمكث والدتها في الحجر حاليا.وأضاف جاد، أن الحجر الصحى بقها محجوز به 5 أطفال وحالتهم مستقرة تماما، مشيرا إلى أن مناعة الأطفال قوية جدا ضد فيروس كورونا المستجد.كان مستشفى الحجر الصحى بقها بمحافظة القليوبية قد احتفل اليوم الجمعة بخروج 6 حالات جديدة بعد شفائها من فيروس كورونا بينها طفلة عمرها 6 أشهر، بعد التأكد من سلبية عيناتها ليرتفع عدد الحالات التى غادرت المستشفى إلى 65 حالة على مدار الأيام الماضية.وأكدت الدكتورة سعاد حتاتة رئيس الفريق الطبي ونائب مدير المستشفى، أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة وتلقي العلاج اللازم، مشيرة إلى أن المستشفى استقبل 111 حالة تعاف من بينها 65 حتى الآن.وأعرب المتعافون عن فرحتهم بالشفاء، موجهين الشكر لفريق عمل المستشفى، فيما انطلقت الزغاريد والهتافات خلال خروج الحالات، حيث استقبلهم ذووهم بفرحة عارمة.وأوضح بيان صادر عن المستشفى أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة، وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دوري تطبيقا لبروتوكول العلاج المصري الذي أثبت فاعليته في مقاومة الفيروس.