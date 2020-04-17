أحمد عكاشة يكشف 4 شروط لنهاية العزل الصحي (فيديو)

قال الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي، عضو المجلس الرئاسي لعلماء مصر، إن العالم أجمع يتمنى زوال العزل الصحي المفروض حاليا للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرناج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 4 شروط لإنهاء العزل الصحي ومن ضمنها معدل الإصابات وعدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، والبند الثالث عدد من يدخلون المستشفيات لتلقي العلاج وعدد الوفيات.ولفت إلى أن فيروس كورونا يسير في شكل تصاعدي ثم يسير في خط مستوى ثم يبدأ في الانخفاض في معدل الإصابات.من ناحية أخرى، أعطى عكاشة مجموعة نصائح للأسرة للاستفادة من وقت الحظر، قائلا إن معظم الفتيات لا يحترفن فن الطبيخ، وعليهن استغلال الفترة الحالية في تعلم أصناف الأكل المختلفة.ونصح عكاشة الأسرة بممارسة الرياضة واستغلال الفترة الحالية في زيادة رأس المال الاجتماعي بين جميع أفراد أسرة المجتمع عبر المحبة والثقة في الآخر.