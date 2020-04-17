«شرب الإسكندرية» تنجح فى صنع كابينتى تعقيم وتطهير

أشاد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية، بنجاح شركة مياه الشرب بالإسكندرية في عمل كابينة لتعقيم وتطهير ورش الشركة.وأوضح البدوي، أن الشركة استطاعت برئاسة المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، صنع كابينتي تعقيم بورشة محطة المنشية ١، وورشة المنطقة الجنوبية، وتم تجربتهم أمس الخميس بمبنى الإدارة.وأصدر المهندس أحمد جابر تعليماته لعمل بعض التعديلات بهما، وتصنيع عدد ٣٠ كبينة خلال الأيام القليلة المقبلة، ليتم وضعها في جميع منشآت الشركة من فروع ومحطات ومباني إدارية؛ لتعقيم جميع العاملين والجمهور المتعامل مع الشركة.ويأتي ذلك من منطلق حرص الشركة على سلامة العاملين بها والجمهور المتردد عليها.