فنلندا تطلق حملة لتشجيع السكان على مواجهة تفشي فيروس كورونا

أطلقت الحكومة الفنلندية ورئيس البلاد و16 منظمة، من بينها الصليب الأحمر الفنلندي، حملة اليوم الجمعة لتشجيع سكان البلاد البالغ تعدادهم 5.5 مليون نسمة على المثابرة والتغلب سويا على تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).وقالت رئيسة الوزراء سانا مارين "بالنسبة للكثيرين منا، فإن المخاوف بشأن الصحة وسبل كسب الرزق والقدرة على التكيف المتعلقة بأنفسنا وبأحبائنا، هي موجودة باستمرار في حياتنا اليومية".وتهدف حملة ما يسمى بـ (إلى الأمام يا فنلندا) مع وسم (هاشتاج)باللغات الفنلندية والسويدية والإنجليزية - إلى تسليط الضوء على كيفية تواصل السكان مع بعضهم البعض، ومساعدة العائلات والأصدقاء والجيران وزملاء العمل.وشبه الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، الفيروس المميت بـ "الشيطان"، مؤكدًا أننا "سنهزمه".وسجلت فنلندا حتى اليوم الجمعة ما يقرب من 3500 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد 19 و82 حالة وفاة.