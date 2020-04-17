1982 إصابة و151 وفاة بـ«كورونا» في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الجمعة، تسجيل 217 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وأوضحت صحة الاحتلال أن إجمالي عدد المصابين بكورونا ارتفع إلى 12982، و151 حالة وفاة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وصادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية المختصة بمتابعة مستجدات انتشار فيروس كورونا لديها، على قرارات عدة بعودة الحياة جزئيا، ورفع القيود بشكل محدود وتدريجي، تحديدا في مجال الاقتصاد، بدءًا من الأحد المقبل.في السياق ذاته، وافق بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، على مقترح مجلس الأمن القومي في تل أبيب، بإعادة فتح مجال الاقتصاد فقط، لإنقاذه من الانهيار، وعدم السماح بإعادة فتح المؤسسات التعليمية.