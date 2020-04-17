إطلاق نار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

قالت مصادر إسرائيلية، منذ قليل، إنه سُمع دوي إطلاق نار، وقنابل مضيئة بالقرب من السياج الفاصل على الحدود الشمالية مع لبنان، حسبما نشر موقع "حدشت بتاخون سدى" الإسرائيلي.وأكدت المصادر أنه ليست هناك تفاصيل أخرى متوفرة عن الحادث حتى الآن.على الجانب الآخر، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية المختصة بمتابعة مستجدات انتشار فيروس كورونا لديها، على قرارات بعودة الحياة جزئيا، ورفع القيود بشكل محدود وتدريجي، تحديدا في مجال الاقتصاد، بدءًا من الأحد المقبل.ووافق بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، على مقترح مجلس الأمن القومي في تل أبيب، بإعادة فتح الاقتصاد فقط، وعدم السماح بإعادة فتح المؤسسات التعليمية.