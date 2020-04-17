«مياه القليوبية» تواصل تطهير المنشآت الخدمية بالخانكة

واصلت شركة مياه القليوبية برئاسة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، بالتعاون مع فرع الخانكة بتنفيذ إجراءات تعقيم عدد من المناطق الخدمية ومناطق تجمع المواطنين بمدينة ومركز الخانكة في إطار دور الشركة في خدمة المواطنين وحفاظا على صحتهم، وسعيا منها لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).شملت الحملة وحدة الغسيل الكلوي وسنترال الخانكة وأمام الإدارة التعليمية وشارع الجمهورية والتأمينات ومكتب العمل ومستشفى الأمراض النفسية والتأمين الصحى ومحطة القطار ومركز الشرطة.كما قام فرع قليوب بتعقيم بعض دور العبادة بالكلور المخفف؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأكد مجاهد أن مساهمة الشركة في أعمال تعقيم التجمعات السكنية والمقرات الخدمية والقطاعات الخدمية لحين زوال أخطار فيروس كورونا المستجد.