ننشر أسماء الـ12 متعافيًا من «كورونا» بالحجر الصحى فى أسوان

غادر 12 شخصًا متعافيًا من فيروس "كورونا" المستجد، مستشفى العزل بأسوان، اليوم الجمعة، بعد تماثلهم للشفاء التام، وتحول نتائج تحاليلهم إلى سلبية.وترصد "الدستور" أسماء الـ12 متعافيًا وهم:"ريهام. ك.أ"، و"مجاهد.ع.م"، و"نجلاء.ح.ع"، و"مؤمن.ز.ج"، و"محمود.م.س"، و"آية.س. ي"، فضلا عن "باتعة. ع.ع"، و"زينب. ح.س"، و"مصطفى. ب.م"، و"لليانز. ك.س"، و"اعتدال ح.س."، و''آية.ع".ويعد الـ 12 شخصًا الذين غادروا العزل الصحى بأسوان، منهم 9 مرضى بينهم مسنين، و2 من الكادر الطبى، بالإضافة إلى أن آخرهم من المصابين الموجودين بدار الضيافة بصحارى التابعة لجامعة أسوان، وذلك بعد إجراءاهم للتحاليل الطبية التى أكدت شفائهم التام.ويشهد محيط مستشفى أسوان التخصصى "الحجر الصحى" تشديدات أمنية مكثفة لتأمين المصابين بفيروس «كورونا» المستجد خلال فترة علاجهم بالمستشفى.