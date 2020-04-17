الإمارات تسجل 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، إجراء أكثر من 24 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات كشفت عن 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا و93 حالة شفاء وحالتي وفاة، بحسب ما نقلته فضائية "سكاي نيوز".وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر اليوم الجمعة إن الإمارة، مركز الأعمال في دولة الإمارات، مددت حظر التجول على مدار 24 ساعة أسبوعا في إطار برنامج التعقيم الشامل؛ للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.وفرضت الإمارات حظر تجول ليلي على مستوى البلاد منذ 26 مارس بسبب حملة التعقيم، لكن دبي في الرابع من أبريل وسعت نطاقه داخل الإمارة ليكون على مدار 24 ساعة لمدة أسبوعين.