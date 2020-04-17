حميد الشاعري يتألق في حفل «أون لاين»

قدم حميد الشاعري مساء أمس حفلا ساهرا من الاستديو الخاص به، ضمن حملات تشجيع المواطنين على البقاء في منازلهم لمواجهة تفشي فيروس كورونا.وحقق الحفل نجاحا كبيرا على «يوتيوب»، حيث قدم خلال الحفل مجموعة من أغانيه القديمة «عودة- دايرة الرحلة- ديمو أوسكار- أنا بابا».وقال «الشاعري» خلال الحفل إنه ملتزم بالحجر المنزلي، وطالب الجمهور بالالتزام للحفاظ على حياتهم والتغلب على انتشار الفيروس.وأشار إلى أن «المزيكا» بدأت تأخذ منعطفا جديدا في العودة للثمانينيات والتسعينيات.وحقق الحفل نسبة مشاهدة كبيرة حيث اقترب من مليون مشاهدة على السوشيال ميديا في أقل من ٢٤ ساعة.