الأردن يسجل 5 إصابات جديدة بكورونا

أعلن وزير الصحة الأردني اليوم، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19".وقال سعد جابر، وفقًا للحساب الرسمي لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم، إن 6 حالات تماثلت للشفاء وغادرت المستشفيات.وأكد جابر حرص الوزارة على توفير المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية التي تساهم في تعزيز وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.وأضاف جابر خلال زيارته إلى مستشفى الملكة رانيا في لواء البتراء اليوم، أن الزيارة تأتي ضمن الزيارات الميدانية المفاجئة للاطلاع على طبيعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتلمس الاحتياجات الضرورية للمرضى والمراجعين في أقسام الطوارئ من جهة والكوادر الطبية العاملة فيها.