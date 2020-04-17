مستشار الرئيس: «مستغرب إننا مستكترين كرم ربنا في أزمة كورونا»

أبدى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، دهشته من تعليق البعض على نسبة الإصابة بفيروس كورونا في مصر، قائلا: «مستغرب إننا مستكترين كرم ربنا علينا».وعما يثار بشأن أن تطعيم الدرن وراء انخفاض نسبة الإصابة بكورونا في مصر، أشار «تاج الدين» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر» ليس معلوما هل له تأثير أم لا.وكشف مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، عن أنه جارٍ دراسة تأثير تطعيم الدرن على تقوية المناعة ضد فيروس كورونا.