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الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تغلق آخر محطة طاقة تعمل بالفحم

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:25 م
محطة طاقة
محطة طاقة
وكالات
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أكملت النمسا عملية خروجها من مجال الطاقة المتولدة من الفحم اليوم الجمعة، عندما أوقفت تشغيل آخر محطة للطاقة تعمل بالفحم.

وقالت شركة فيربوند للطاقة في بيان، إن محطة ميلاخ للطاقة، التي تم بناؤها في الثمانينيات، قامت بتوريد 80 بالمئة من التدفئة لمدينة جراتس القريبة، ثاني كبرى المدن النمساوية.

وبدأت النمسا التخلص من محطاتها للطاقة التي تعمل بالفحم خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.

وأشادت وزيرة حماية المناخ ليونور جيفيسلر بالإغلاق باعتباره خطوة أخرى نحو تحقيق الهدف الوطني بإنتاج الطاقة المتجددة بنسبة 100 بالمئة بحلول عام 2030.

وقالت الوزيرة التي تنتمي لحزب الخضر في بيان إن "هذا يجعلنا مستقلين اقتصاديا، نحن ننفق حاليا 10 مليارات يورو (11 مليار دولار) على الفحم والنفط والغاز المستورد (سنويا)"، مشيرة إلى أرقام سنوية.

وتشكل الطاقة المتجددة بالفعل حوالي ثلاثة أرباع الإمدادات المحلية للنمسا، ومعظمها من الطاقة الكهرومائية، وفقا لاتحاد صناعة الطاقة بالبلاد.

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