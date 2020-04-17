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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

خبير موضة: إطلالة ياسمين صبرى فى عقد قرانها بسيطة و«كورونا» السبب

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:24 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
نور أيمن
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ظهرت ياسمين صبري بإطلالة بسيطة خلال عقد قرانها منذ قليل، باختيارها فستان سادة باللون الأبيض قصير، مع حذاء باللون نفسه ذات الكعب العالي.

ونسقت مع الفستان قطع إكسسوارات من الألماس مكونة من عقد وإسورة، كما استعانت بمكياج بسيط وأحمر شفاة ملفت، وأكملت إطلالتها بشعر منسدل، الأمر الذي وصفه خبير الموضة محمد كمال إطلالتها بغير الموفقة.

وقال كمال إن صبري تتميز بأسلوبها الخاص في اختيار الأزياء، موضحا أنه يمكن سبب اختيارها البسيط للزي هو الظروف التي يمر بها العالم بانتشار فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أنه عقد قران ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة وسط أجواء عائلية بحضور أفراد الأسرتين فقط، ومجموعة من المقربين من أفراد العائلتين.

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