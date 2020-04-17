الجيش الليبى يسقط 3 طائرات تركية مسيرة

أعلن الجيش الليبي، اليوم الجمعة، إسقاط 3 طائرات تركية مسيرة خلال الساعات الماضية، بحسب ما نقلته فضائية "العربية".وكان الإعلام الحربي التابع للجيش الوطني الليبي، اليوم، قال إن الدفاعات الجوية للقوات المسلحة أسقطت طائرة تركية مسيرة جديدة "طراز بيرقدار" فوق منطقة وادي دينار قرب بني وليد.وأوضح الإعلام الحربي بحسب ما نقلت صحيفة المرصد الليبية، أن استهداف الطائرة المسيرة التركية جاء بعد دخولها المنطقة وهي مذخرة لتنفيذ غارات جوية.