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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الرعاية الصحية» تصدر حزمة إجراءات لحماية الفرق الطبية من كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:18 م
الرعاية الصحية
الرعاية الصحية
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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- تقسيم العاملين بالمنشآت لمجموعتين للعمل 15 يوما بالتبادل
- فحص شامل للأطقم الطبية للكشف عن الفيروس عند دخول المستشفيات وقبل مغادرتها
- السبكي: الإجراءات لتأمين مقدمى الخدمة الطبية وعائلاتهم والمنتفعين
- السبكي: إجازة إجبارية مدفوعة الأجر وصرف حافز المنظومة بالكامل لمن يثبت إيجابية للفيروس

كشفت هيئة الرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد برئاسة الدكتور أحمد السبكى عن اتخاذها سلسلة من الإجراءات التي تضمن حماية الفريق الطبى والمنشآت الصحية والمواطنين من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد من خلال تقسيم العمل بين جميع العاملين بالمستشفيات والمراكز والوحدات التابعة للهيئة بالتناوب فيما بينهم بشكل كامل؛ وفقا لحزمة من القواعد التي تتماشى مع إجراءات الدولة المصرية في هذا الإطار.

وشملت حزمة القواعد وفق الكتاب الدوري الذي أصدرته الهيئة تقسيم العاملين إلى 3 مجموعات الأولى مجموعتين عمل (أ) و(ب) على أساس تقسيم الشهر إلى فترتين عمل مدة كل منها 15 يوما والثانية 3 مجموعات (أ) و(ب) و(ج)على أساس تقسيم الشهر إلى 3 فترات مدة كل منها 10 أيام عمل والثالثة يتم التقسيم فى صورة جداول يوضح فيها اسم كل مجموعة وأفرادها وتخصصاتهم على أن ترفع الجداول للمدير التنفيذى للهيئة لاعتمادها.

وأشار الكتاب الدورى إلى أن تنظيم التناوب فى الحضور للمجموعات المختلفة سابقة الذكر يكون على أساس قيام إحدى المجموعات بالتواجد على رأس العمل ووجود الأخرى فى العزل الذاتي.

وأوضح الكتاب الدورى: تقوم المجموعة (أ) بالعمل للمدة الأولى من الشهر، وهي 10 أيام أو 15 يوما على حسب التقسيم المشار إلية على أن يكون العمل متواصل دون انقطاع وعلى مدار الساعة بعد التأكد من خلوهم من أي أعراض أو أو إيجابية العينات الخاصة بهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وهو ما يضمن حماية الفريق الطبى من العدوى، وكذلك يضمن للمنشأة الصحية البقاء آمنة في تقديم الخدمة للمنتفعين.

وقال الكتاب الدورى: عقب انتهاء مدة عمل المجموعة (أ) وفق القواعد المنظمة يتم التأكد من عدم إصابة أي منهم بالعدوى قبل خروجهم من المستشفيات والوحدات العاملين بها إلى العزل الذاتي في منازلهم وتلتزم المجموعة (ب) أو المجموعتين (ب) و(ج) خلال مدة عمل المجموعة (أ) بقواعد العزل الذاتي فى أماكن تواجدها وعدم المخالطة لأي عنصر بشرى أو أي تجمعات أو التواجد فى أي جهات أخرى عامة أو خاصة للعمل أو لغيرة قد تؤدى إلي اصابتهم بالعدوى.

ووفقا للكتاب الدورى يكون حضور مجموعة (ب) للعمل عقب انتهاء مدة 10 أيام أو 15 يوما الأولى بحسب التقسيم المقرر للوحدة ولا يجوز تسليم العمل لأي من أفراد المجموعة أيا كانت، إلا بعد التأكد من خلوهم من الإصابة بالعدوى وفي حالة ثبوث إصابة أى من أفراد المجموعة بالعدوى بالمخالفة لقواعد العزل الذاتي المشار إليها يمنح اجازة اجبارية لمدة أسبوعين مدفوعة الأجر والحافز مع الاستمرار في تقييم حالته الصحية وعلاجه وفق أعلى معايير للجودة على أن يحال للمسألة والتحقيق قانونا في حال ثبوت خرق للقواعد والإجراءات التي تضمن سلامته وسلامة المجتمع من الوباء وفقًا لتقرير الأقصى الصادر من الطب الوقائي.

وقال الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية، إن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة تستهدف حماية الفريق الطبي من الإصابة بعدوى كوفيد 19 وبالتبعية أسرهم والحفاظ على المجتمع بشكل عام من تفشى الوباء، وتابع: عدم الالتزام من جانب البعض فى مستشفيات ليست من ضمنها المنشآت الصحية التابعة للهيئة تسبب فى غلق عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة نتيجة تفشي الإصابة بفيروس كورونا بين العاملين بها، وهو ما دفع الهيئة لأن تكون سباقة في اتخاذ إجراءات احترازية تحفظ صحة وحياة العاملين بها وكذلك المنتفعين بخدماتها مع الحفاظ علي المنشأة الصحية خالية من العدوى، بما يضمن عدم غلقها لتستمر فى أداء الخدمة بشكل منتظم.

وأوضح السبكى الإجراءات التي اتخذتها الهيئة تضمنت تقسيم العمل على مجموعتين كل مجموعة تعمل لمدة 15 يوما داخل المنشأة في حدود ساعات العمل القانونية على أن يتم فحص الطاقم الطبي بالكامل قبل التواجد في العمل في بداية 15 يوما فترة عملهم بالمنشأة؛ للتأكد من عدم ظهور أي أعراض لفيروس كورونا عليهم وقال: نقوم بعمل ذات الإجراءات التي تضمن عدم خروج الفريق الطبي من المستشفى إلا بعد التأكد من سلامته وعدم إصابته بعد انتهاء فترة عمله بالمستشفى.

وتابع: عند التأكد من سلبية نتائج الفحص بعد انتهاء المدة يعود للمنزل للبقاء باقى الشهر 15 يوما مع الالتزام بإجراءات العزل المنزلي التي أقرتها وزارة الصحة والسكان ويجب خلال الـ15 يوما التزام العاملين بعدم العمل في منشآت صحية أخرى سواء خاصة أو عامة أو حتى العيادات الخاصة منعا لالتقاط أي عدوى ونقلها للمنشأة أو للمنتفعين المترددين على المستشفيات والوحدات.

وطبقا للإجراءات التنفيذية للكتاب الدوري أنه بعد الانتهاء من الـ15 يوم الراحة يتم فحص مقدم الخدمة مجددًا للتأكد من سلبية إصابته بكورونا للعودة للعمل وفي حالة إيجابية النتائج يمنح 14 يوم إجازة مدفوعة الأجر لخضوعه لإجراءات المتابعة والعلاج وتجدد حتى شفائه، وبعد شفائه يتم التحقيق معه استنادا إلى تقارير الطب الوقائى بوزارة الصحة بعد عمل تقصي متكامل؛ لمعرفة ما إذا كانت كانت حدثت مخالفة من عدمها.

وأوضح السبكي، أن كل الإجراءات التي تتم هي لصالح مقدمي الخدمة الطبية وعائلاتهم لحمايتهم من خطر العدوى، ولحماية المنتفعين من المنظومة المترددين على المنشآت الصحية ولضمان استمرارية عمل المنشآت الصحية بفاعلية في ظل احتياج الجميع لكل فرد في المنظومة الصحية.

وأكد السبكي تشديد القيادة السياسية على ضرورة وضع الضوابط والإجراءات التنفيذي لضمان حماية مقدمي الخدمات الطبية في مصر، موضحا أن الجهود التي تبذل في الفترة الحالية من الأطقم الطبية في ظل مواجهة فيروس كورونا هي إضافة لتاريخ الطب المصري على مر المواقف التي تعرض لها المجتمع المصري.
الرعاية الصحية
«الرعاية الصحية» تصدر حزمة إجراءات لحماية الفرق الطبية من كورونا
الرعاية الصحية
الرعاية الصحية
الرعاية الصحية
«الرعاية الصحية» تصدر حزمة إجراءات لحماية الفرق الطبية من كورونا
الرعاية الصحية
الرعاية الصحية

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