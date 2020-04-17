شفاء 12 مصابًا بكورونا ومغادرتهم مستشفى الحجر بأسوان

غادرت 12 حالة من المصابين بفيروس "كورونا" المستجد مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة «الحجر الصحى»، مساء اليوم الجمعة، بعد تماثلهم للشفاء التام.ويعد الـ12شخصًا الذين غادروا العزل الصحى بأسوان، منهم 9 مرضى، و2 من الكادر الطبي، بالإضافة إلى أن آخرهم من المصابين الموجودين بدار الضيافة بصحارى التابعة لجامعة أسوان، وذلك بعد إجرائهم للتحاليل الطبية التى أكدت شفاءهم التام.ويشهد محيط مستشفى أسوان التخصصى "الحجر الصحى" تشديدات أمنية مكثفة لتأمين المصابين بفيروس «كورونا» المستجد خلال فترة علاجهم بالمستشفى.