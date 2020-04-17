الأربعاء.. عاصم عبدربه يناقش «رحلة إلى آخر الليل» بالنيل الثقافية

يستضيف الإعلامي خالد منصور، في حلقة الأربعاء المقبل المترجم عاصم عبدربه، في مناقشته لترجمته لرواية "رحلة الى آخر الليل" تأليف الكاتب الفرنسي فرديناند سيلين، في حلقة جديدة من برنامج "كلمات"، والذي يذاع في تمام الواحدة ظهرًا على شاشة النيل الثقافية.وأصدر مركز المحروسة للنشر والمعلومات رواية «رحلة في آخر الليل»، للكاتب الفرنسي فرديناند سيلين (27 مايو 1894 - أول يوليو 1961)، ترجمة عاصم عبد ربه، وهي الرواية صعبة الترجمة، كما يقول المترجم: «إنني شخصيًا أمضيت ليالي بيضاء، أفكر في ما كان يقصده الرجل الذي يفكك اللغة، ويلقي بها في وجه قارئه، مطالبًا إياه بأن يشاركه الحيرة، والقلق، والمشاعر المتنازعة، وطنين الأذنين، وشطحات الحمّى».