المغرب: شفاء 32 حالة جديدة من كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، شفاء 32 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأضافت وزيرة الصحة المغربية، في نبأ عاجل نقلته فضائية "سكاي نيوز" ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 135 بعد تسجيل 6 وفيات جديدة.وكانت كشفت وزارة الصحة المغربية، صباح اليوم الجمعة، عن 273 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19.