الأربعاء.. صفاء النجار تناقش «الدرويشة» على النيل الثقافية

يستضيف الإعلامي خالد منصور، في حلقة الأربعاء المقبل القاصة والروائية الدكتورة صفاء النجار، لمناقشة مجموعتها القصصية "الدرويشة" والصادرة مؤخرًا عن دار بتانة للنشر والتوزيع، في حلقة جديدة من برنامج "كلمات"، والذي يذاع في تمام الواحدة ظهرا على شاشة النيل الثقافية.صفاء النجار، قاصة وروائية مصرية، حاصلة على الدكتوراه في الإعلام، جامعة القاهرة، وتتولى حاليا منصب المحرر الأدبي لصفحة مرايا الإبداع في جريدة "الدستور".صدر لها مجموعات قصصية "البنت التي سرقت طول أخيها" 2004، "الحور العين تفصص البسلة" 2017، "الدرويشة" 2019، وروايتان "استقالة ملك الموت" 2005، ورواية "حسن الختام" 2014. ولها ثلاثة كتب تحت الطبع هي: "صورة رئيس الدولة في السينما الروائية الأمريكية والمصرية"، و"حقوق الإنسان السياسية في السينما المصرية"، و"أحمد الله أنني شجرة".